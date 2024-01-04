الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 إثر تصادم سيارة و"تروسيكل" في الطريق الزراعي بالفيوم

تصادم سيارة
تصادم سيارة

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم بين سيارة أجرة "صندوق"، ودراجة نارية " تروسيكل" بطريق الروضة طامية الزراعي " بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "صندوق"  مع دراجه نارية "تروسيكل"، بطريق "الروضة - طامية" الزراعي بدائرة المركز وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهم، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ع.م، 22 عاما، نزيف بالمخ واسترواح هوائي بالرئة، ن.ع، 22 عاما، كسر بالفك الأيسر وجسم غريب باليد اليمنى، م.س، 23 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ع.ع، 23 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، م.ا، 23 عاما،  كدمات متفرقه بالجسم، ن.م 23 عاما، نزيف بالمخ وشرخ بالجمجمة، ا.م، 23 عاما، كدمات متفرقه بالجسم.

 الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي  لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وكان قد أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سيدات في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية دار السلام سنورس الزراعي، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت وسقط ركابها أرضًا مما أحدث إصاباتهم.

إصابة 7 أشخاص حادث تصادم طريق طاميه الزراعي محافظة الفيوم مديرية أمن الفيوم

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