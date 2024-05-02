تفاصيل العثور على هيكل عظمى مشوه وسط زراعات الوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة، عبارة عن هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

كانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة في باطن أرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة؛ لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.