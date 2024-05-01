عامل يذبح ابنته ويفصل رأسها ويقطع جسدها ببولاق الدكرور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن لغز العثور على أشلاء آدمية أسفل الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أنها لقاصر أنهى والدها حياتها بعدما نحر عنقها وقسّم جسدها لعدة أجزاء وتخلص منها في أكياس قمامة بعدة مناطق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من النجدة بعثور أهالي بولاق الدكرور على أشلاء آدمية لفتاة أسفل الطريق الدائري وتلاه عده بلاغات بالعثور على أجزاء آدمية أخرى بجوار صناديق قمامة.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الفتاة وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة حيث نحر عنقها وقسم جسدها لعدة أجزاء بعدما فصل رأسها عن جسدها بسبب شكه في سلوكها وخلافاتها مع زوجته الثانية.

نجحت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد نجيب في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.