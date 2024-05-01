الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتشال جثة "سودانى" غرق فى نيل الوراق

غريق
غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان، عثر عليها طافية في مياه النيل بمنطقة الوراق.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لأحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان.

تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة الوراق مياه النيل دولة السودان قوات الانقاذ النهري

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