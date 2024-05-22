الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 دول أوروبية تستعد للاعتراف الرسمى بدولة فلسطين رغم تهديدات إسرائيل.. عاجل

فلسطين
فلسطين

أعلنت أربع دول أوروبية، اليوم الأربعاء، عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية. 

والدول التي اتخذت هذا القرار هي النرويج وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان في 28 مايو الجاري، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بهذا الإعلان، معتبرةً أنه خطوة كبيرة نحو تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وتعزيز الجهود الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين. 

كما أعربت الرئاسة عن تقديرها العميق لمساهمة النرويج في هذا القرار، معتبرةً أنه يعكس دعم النرويج الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني على مر السنوات.

ومن المرجّح أن تُحذو دول أخرى مثل بلجيكا ومالطا، حذو الدول الأربعة المشار إليها، حيث سبق وأبدت رغبتها في اتّخاذ خطوات مماثلة.

ويشكل الاعتراف خطوة مهمة وجريئة نحو تعزيز موقف فلسطين على الساحة الدولية، ويدعو الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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