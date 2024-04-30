الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النزهة الأخيرة.. انتشال جثة طفل غرق أمام أصحابه في نهر النيل بأطفيح

الطفل الغريق
الطفل الغريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طفل ابتلعه نهر النيل بمدينة أطفيح أثناء سباحته بسبب حرارة الجو. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بغرق طفل في نهر النيل بمدينة أطفيح، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني وغواصين الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفل. 

 

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انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح إلى مسرح البلاغ وتبين أنه أثناء تنزه 4 أطفال نزل صديقهم الى نهر النيل للسباحة إلا أن التيار المرتفع للمياه جرفه ولعدم إجادته السباحة ابتعله نهر النيل ولقي مصرعه غرقا، وأضافت التحريات أن الطفل يدعى فتحي.م 15 سنة من مدينة أطفيح. 

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة الطفل ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أطفيح المركزي وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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