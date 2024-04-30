الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

4 متهمين أمام المحكمة.. قرار جديد من النيابة بشأن حريق ستديو الأهرام

حريق استديو الأهرام
حريق استديو الأهرام - صورة أرشيفية

أنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في حادث حريق استديو الأهرام بعد ورود كل تقارير اللجان المشكلة من الحماية المدنية والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بالاستديو والخسائر التي خلفها الحريق.

وقررت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسئولو الكهرباء المسئولون عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي. 

ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

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محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

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تفاصيل جولة "مدبولى" بموقع حريق ستوديو الأهرام

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق استديو الأهرام، قد فجرت مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستديو الأهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.

واستعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة.

وأفادت المصادر بأن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذًا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه.

وأفاد التقرير بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة، لذلك قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الأشجار التي تسبب خطورة.

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