بعد تعرضها لحادث تصادم.. تيسير فهمى تكشف عن حالتها الصحية

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمى، وذلك عقب تعرضها لحادث سير، ولم تمر ساعات حتى أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن حالتها الصحية وتفاصيل حادث السير الذي تعرضت له.

خلال الساعات الماضية، تعرضت الفنانة تيسير فهمي لحادث سيارة، ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، معلقة عليها: "قدر الله وما شاء فعل".

تعليق من تيسير فهمى عقب حادث السير

طمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها بعد تعرضها لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، وقالت إن الحادث كان على طريق منطقة السادس من أكتوبر، وعند مدخل الملف تم اصطدام السيارتين بشكل مفاجئ، نتج عنه تهشم سيارتها، مؤكدة أنها بخير ولم تتعرض لأى ضرر لكنها تشعر بالفزع نتيجة تعرضها للحادث.

من هى تيسير فهمى؟

تيسير فهمي هي ممثلة مصرية عملت في بدايتها في مسرح الشباب وفي بعض الأدوار السينمائية الصغيرة، من أهم المسرحيات التي عملت فيها لما قالوا واوا، وليه وليه، حوريس، قدمت في التليفزيون الكعبة المشرفة، ينشر في جريدة رسمية، أبناء ولكن، رأفت الهجان.

ويعتبر مسلسل بفعل فاعل، هو آخر أعمال تيسير فهمي، والذي عرض عام 2010، حيث ضم العمل كلًا من تامر هجرس، وطارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، جمال إسماعيل، عثمان محمد علي، والعمل من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.

حقيقة اعتزالها الفن

خلال الشهور الماضية، كشفت تيسير فهمى حقيقة اعتزالها للفن، وقالت فى تصريحات صحفية لها: "لم أعتزل الفن، وأنا حية أرزق، ومن يقول إنني اعتكفت.. هل هناك من يعتكف 11 سنة؟! هذه الشائعات تضحكني كثيرًا، فلاعيبة الكرة فقط هم من يعتزلوا، أما الفنان أعماله ستظل موجودة، فأنا لم أعمل في مهنة أخرى طوال فترة ابتعادي، كما أن زملائي في الوسط الفني لم يتواصلوا معي، فأنا بعيدة عن الوسط الفني، ولا أحد يسأل عني، منذ أن قدمت الجزء الثاني من مسلسل الهاربة".

وأوضحت أنها قد تفكر في العودة للتمثيل من جديد قائلة: "لو حصل إن مسألة الحنين مأخدتش وقت المهرجان ورجعت لقواعدي سالمة، ممكن أرجع لو في عمل جيد".

وأشارت إلى أنها خلال طول مدة غيابها عن الجمهور انخرطت في الجمعيات الخيرية، والأنشطة التوعوية للشباب والفتيات، وتعتبر ذلك لا يقل أهمية عن ظهورها على الساحة.