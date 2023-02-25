السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أشرف زكى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج الراحل تيسير عبود

عزاء المخرج تيسير
عزاء المخرج تيسير عبود

حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، على تقديم واجب العزاء لأسرة المخرج الراحل تيسير عبود المقام بدار مناسبات مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

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كما حضر الفنان أيمن عزب وإيهاب فهمي وشريف خيرالله لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

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ورحل المخرج تيسير عبود عن عالمنا أمس الجمعة 24 من شهر فبراير الجاري عن عمر ناهز الـ79 عامًا وتم دفنه بمقابر الأسرة.

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وولد الراحل في العاشر من أكتوبر عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة وبدأ العمل السينمائي عام 1966 وهو طالب كمساعد مخرج مع اليوناني كونستانتين كوستانوف، والمخرج سيد طنطاوي حتى عام 1968.

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وانطلقت مسيرته كمخرج عام 1972 مع فيلم "جنون المراهقات" واستمر في الإخراج السينمائي حتى فترة الثمانينيات، ثم قرر الابتعاد بسبب أفلام المقاولات.

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وقدم المخرج الراحل عددًا من الأعمال الدرامية الشهيرة منها "سأعود بلا دموع" بطولة رشدى أباظة ومديحة يسرى و"حبيب الروح" لسهير رمزى، و"عيون ورماد" لخالد الصاوى وأيمن زيدان وداليا مصطفى، و"دعونى أنتقم"، من بطولة رشدى أباظة وحسين فهمى، و"أيام العمر معدودة"، لفريد شوقي.

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