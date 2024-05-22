أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى الإسماعيلية

أسدلت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الستار على أبشع جريمة وقعت خلال عام 2021، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الشهير بـ"دبور" والذي عُرف إعلاميًا بـ"سفاح الإسماعيلية"، بعد ظهوره في فيديو يحمل سلاحًا أبيض ويتجول في الشارع حاملًا "رأس" ضحيته بعد أن ذبحه وفصلها عن جسده.

بداية الجريمة

في الأول من نوفمبر 2021، أقدم شاب على ذبح آخر أمام المارة في أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده وسار بها بين المارة وسط ذهول المواطنين، في واقعة بشعة هزت أرجاء المحافظة.

وتجول الجاني، أمام المارة حاملًا رأس المجنى عليه ممسكًا بالسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين" وسط صيحات واستغاثات الأهالي.

على الفور حاصر الأهالي المتهم بعدما ارتكب جريمته، وقذفوه بالحجارة، حتى تمكنوا من الإمساك به، وسحلوه في الشارع، لحين وصول الشرطة، التي ألقت القبض عليه، ونقلت جثة المجني عليه إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما بدأت التحريات واستجواب المتهم؛ للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها.

وتداول مقطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، وتسبب في غضب عارم للمواطنين لبشاعة الجريمة، وتلقى حينها اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بارتكاب شاب جريمة قتل أمام المارة، حيث أقدم على ذبح شاب والطواف برأسه بين المواطنين بسبب وجود خلافات بينهما.

أول بيان للنيابة العامة

فى السابعة مساءً من نفس اليوم، أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات فى الواقعة، وأوضح بيان للنائب العام، أن فريقًا من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان.

وفي 3 نوفمبر 2021 ذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصل رأسه عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في القضية، وحبس المتهم.

إحالة دبور للمحاكمة

يوم الخميس 4 نوفمبر2021 أمر المستشار النائب العام، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة فى محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه وكذلك تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء دون مُسوِّغ قانوني في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد فى التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر، كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسى الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحاليّ أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

أول جلسة

وفي 4 ديسمبر2021 ظهر المتهم عبدالرحمن دبور، سفاح الإسماعيلية، لأول مرة، خلف القضبان في أولى جلسات محاكمته، ونفى الاتهام وانتدبت له المحكمة محاميًا.

والدة سفاح الإسماعيلية

وفي ثاني جلسة سمحت هيئة المحكمة لوالدة "دبور" بلقاء نجلها أمام هيئة المحكمة، وانفجر المتهم بالبكاء الهيستيري وحضن أمه، وقبّل قدميها، وطالبها أن تسامحه، وانهارت الأم بالبكاء وردت عليه بأنها تسامحه.

الحكم بإعدام المتهم

وفي 9 ديسمبر 2021 قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وفي يناير 2022 صدر الحكم بإعدام المتهم، والذي تقدم دفاع المتهم بطعن عليه أمام محكمة النقض التي قضت اليوم برفض الطعن وأيدت حكم الجنايات.