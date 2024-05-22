"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، سيدريك كريمرز، نائب رئيس شركة شل العالمية، وداليا الجابري رئيس شركة شل مصر.

وشهد اللقاء بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية في ظل تكثيف الشركة عملياتها فى مصر وخاصة تنمية الآبار.

تعاون لزيادة إنتاج البترول والغاز

وقال "الملا" إن شركة شل شريك استراتيجى لقطاع البترول وتعمل فى مصر منذ أكثر من 110 أعوام، حققت خلالها العديد من النجاحات، وهنأ الشركة على تحقيق كشفين جديدين ممثلين فى مينا غرب وخوفو بالبحر المتوسط، والاستعدادات التى تجريها للإسراع بعمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تبنت استراتيجية تنمية مستدامة حتى عام 2030، وأن العمل جارٍ لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات.

تحقيق الكشفين المهمين مينا غرب وخوفو

من جهته؛ أشار نائب رئيس شل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجريها حاليًا ونجاحها في تحقيق الكشفين المهمين مينا غرب وخوفو، بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشر من مشروع غرب دلتا النيل العميق.

تحقيق المزيد من الاكتشافات

كما أشار نائب رئيس شل العالمية إلى ما حققته شل مؤخرًا فى مجالات كفاءة العمليات والأمن والسلامة وحملة البحث والاستكشاف التى استمرت لمدة أكثر من 180 يومًا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج المسح السيزمى بكفاءة.

وأكد على التزام شل الكامل بعملياتها فى مصر وتقديرها للشراكة المثمرة للجانبين، وتعتزم تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تقديره للجهود التى تبذلها شركات قطاع البترول المصرى بالشراكة مع شل في تنفيذ المشروعات.

حضر اللقاء المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.