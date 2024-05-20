الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول يتفقد سير العمل في مناورة مكافحة التلوث البحري بـ"الحمراء"

جريدة الدستور

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل داخل غرفة إدارة المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى بميناء الحمراء بمدينة العلمين التى ضمت فريق إدارة الأزمات الإقليمى التابع لشركة أكسون موبيل وفرق شركات قطاع البترول المشاركة للفريق من هيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروبل ورشيد والعامة وجابكو وسوكو والأمل وعش الملاحة وبتروسيف.

البحرية لمكافحة التلوث البترولى

وأكد “الملا” أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى التى تمت بالشراكة مع الفريق الإقليمى لشركة أكسون موبيل وفرت للمشاركين فيها تدريبات هامة للغاية تساهم فى نقل المعرفة والخبرات بالإضافة لدعم الثقة لدى الفرق المحلية، ولفت إلى أن المناورة أظهرت مدى جاهزية الكوادر والقطاع وما نتمتع به من كفاءة ومسئولية تمكننا فى المضى قدمًا على طريق تحقيق الأهداف المأمولة وعلى رأسها زيادة الإنتاج والاحتياطى والقدرة على مكافحة أى تلوث قد يطرأ بسرعة استجابة وفاعلية، موجهًا الشكر لفريق أزمات أكسون موبيل على اختيار مصر هذا العام لإجراء المناورة التى تعد إضافة وخبرة قيمة للمشاركين فيها.

وأشار إلى التعاون والتكامل الذى تنتهجه مصر فى شرق المتوسط وبخاصة مع اليونان وقبرص فيما يخص تنمية الثروات الطبيعية والعمل على تعظيم البنية التحتية بالمنطقة واستغلالها.

من جانبه أعرب عمرو عيطة رئيس شركة اكسون موبيل مصر والعضو المنتدب عن سعادته بالتطور والخبرات والجاهزية التى لمسها فى الفرق المشاركة من شركات قطاع البترول المصرى الذى طور كذلك فى البنية التحتية الخاصة به وتقدم كوادره مستوى أداء مميز، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات الذى تم خلال المناورة التى تعد استهلالًا جيدًا لعمليات الحفر التى تستعد لها أكسون موبيل والخاصة بالبئر نفرتارى -1 كأول بئر بالمياه العميقة بمنطقة غرب المتوسط، وذلك بعد إجراء مسح سيزمى لحوالى 10 آلاف كيلو متر بمنطقة الامتياز.

مباحثات مصرية تشيلية لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "تسويق الفوسفات" بإيرادات 4.7 مليار جنيه

ووفرت المناورة فرصة للشركات للمشاركة الفاعلة مع فريق متخصص بحجم الفريق الإقليمى لإدارة الأزمات بأكسون موبيل والذى قام بتقسيم العمل إلى خمس مجموعات الأولى مختصة بمتابعة موقف التلوث وتطوراته والثانية خاصة بالتخطيط وتحديد استراتيجية المكافحة المناسبة طبقًا للمستجدات ومجموعة العمليات المسئولة عن تحريك المعدات والأفراد لأعمال المكافحة ومجموعة تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ومجموعة توفير اللوجستيات ومجموعة التعامل مع وسائل الإعلام والاتصالات الخارجية.

وزير البترول مناورة بحرية موقع ميناء الحمرا البترولي البترول العلمين

الأكثر قراءة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

"مدبولى" يتفقد أكبر مصنع لشركة سوميتومو فى العاشر من رمضان

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولي يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية