وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "تسويق الفوسفات" بإيرادات 4.7 مليار جنيه

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء أمس الخميس، نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، للعام المالي المنتهي في 2023، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

الجمعية العامة لشركة تسويق الفوسفات

وخلال الجمعية، قدم الدكتور أسامة فاروق، رئيس الشركة، عرضًا شاملًا لأبرز المؤشرات المالية، وأوضح أن الشركة حققت إنجازات مالية غير مسبوقة، حيث وصل صافي الربح إلى 382 مليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ142 مليون جنيه في السنة المالية السابقة، مما يعكس زيادة قدرها 168%.

4.7 مليار جنيه إيرادات

وفي سياق متصل، شهدت الشركة زيادة ملحوظة في الإيرادات، حيث ارتفعت هذا العام لتصل إلى 4.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 142%، هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من قبل الشركة لتحسين الأداء المالي وتعزيز موقعها في السوق.

فتح أسواق جديدة

ومن جهته، أكد المحاسب هاني زهيري، العضو المنتدب للشركة، على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المالي السادس، وأشار إلى أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة لخامات الفوسفات المصري، ما أسهم في تعزيز حضورها العالمي.

كما تم تحقيق زيادة ملحوظة في المبيعات في الأسواق الحالية، ما يعكس الجهود المستمرة لتعظيم العوائد وتوسيع قاعدة العملاء، هذه الإنجازات تبرز التزام الشركة بتطوير استراتيجياتها التسويقية وتحقيق نمو مستدام في قطاع الفوسفات.

صادرات الفوسفات المصري

قامت الشركة المصرية لتسويق الفوسفات بتنظيم أعمال التصدير بهدف تعظيم العوائد من صادرات الفوسفات المصري، تم تصدير 1.5 مليون طن إلى السوق الصيني، و1.5 مليون طن إلى السوق الهندي، و800 ألف طن إلى السوق الأوروبية، و730 ألف طن إلى السوق الإندونيسية، و130 ألف طن إلى أمريكا اللاتينية، و114 ألف طن إلى منطقة الشرق الأقصى، و32 ألف طن إلى السوق الإفريقية.

وبهذه الأرقام، ارتفعت الحصة التصديرية للشركة إلى 40% هذا العام، مما يعكس نجاح استراتيجياتها في زيادة الصادرات وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق العالمية.

وحققت الشركة حجم إيرادات بقيمة 4.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 168.2 مليون دولار، وصافي ربح بعد الضرائب بلغ 382 مليون جنيه، أي ما يعادل 13.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة مجمل ربح قدره 438 مليون جنيه، أي ما يعادل 15.7 مليون دولار.

كما بلغت العوائد الدولارية 157 مليون دولار هذا العام، مما انعكس بشكل إيجابي على نصيب السهم في الأرباح ليصل إلى 314.30 جنيه مصري.

علاوة على ذلك، ارتفع رأس مال الشركة العامل من 288 مليون جنيه إلى 637 مليون جنيه، بزيادة قدرها 121%. تعكس هذه الأرقام الأداء المالي القوي للشركة وجهودها المستمرة في تعزيز الربحية وتحقيق نمو مستدام.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر القرار رقم 39 بتاريخ 24 أبريل 2019، بحظر تصدير خام الفوسفات إلا عن طريق الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

لمنع التلاعب وتوحيد الأسعار

وينص القرار على منح الترخيص للشركة، مع التزام جميع الوزارات والهيئات والشركات القابضة والتابعة بحظر تصدير خام الفوسفات إلا من خلالها، ويهدف هذا القرار إلى تجميع جميع الشركات المنتجة لخامات الفوسفات في مصر تحت كيان تجاري واحد، للحفاظ على خامات الفوسفات المحلية والثروات الوطنية، وتعظيم العوائد الدولارية من التصدير لصالح الدخل القومي، والحفاظ على سمعة وأسعار الخامات المصرية في الأسواق العالمية، ومنع التلاعب من قبل الشركات التجارية والمصدرين الذي قد يؤدي إلى إيقاف تصدير خام الفوسفات نهائيًا.

تهدف الشركة خلال العام المالي 2024 إلى تعظيم العوائد من صادرات الفوسفات المصري من خلال ضبط أسعار الإنتاج ودعم الشركات المنتجة لتوفير السيولة النقدية، ما يدعم زيادة الناتج المصري من خامات الفوسفات.