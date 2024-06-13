إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

يشارك أكثر من مليوني شخص لهذا العام في موسم الحج، واستعدادًا لهذا الموسم تتخذ وزارة الصحة السعودية كافة الإجراءات لمواجهة أي قضايا صحية قد تطرأ أثناء موسم الحج والتصدي لها ومن أهم هذه المشكلات الأمراض المتعلقة بالحرارة وأهمها الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وسجلت وزارة الصحة حج العام الماضي أكثر من ١٠ آلاف حالة إجهاد حراري، والمخاوف تزداد هذا العام بسبب زيادة درجات الحرارة

تصل درجات الحرارة في بعض الأسطح كالأسفلت أو قمم الجبال إلى ٧٢ درجة مئوية، بينما درجة الحرارة تحت المظلة أقل بعشر درجات مئوية.