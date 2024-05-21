تعاون بين "أوابك" والكويت لدمج الذكاء الاصطناعى فى استراتيجيات الطاقة

استقبل المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وفدًا بارزًا من مؤسسة البترول الكويتية يقوده خالد المنيخ، مدير إدارة تقنية المعلومات، في الكويت اليوم الثلاثاء.

تعاون بين أوابك والكويت لدمج الذكاء الاصطناعي

وتأتى هذه الزيارة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون في مجال تقنية المعلومات والابتكار.

تبادل الخبرات والرؤى حول استخدام الذكاء الاصطناعي

كما شهد اللقاء تبادل الخبرات والرؤى حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير العمليات، حيث عرضت الدكتورة سارة البنيان، خبيرة الذكاء الاصطناعي، تقديم نبذة عن تطبيق Copilot القائم على هذه التكنولوجيا، موضحة كيف يمكن لهذه الأداة تعزيز كفاءة العمليات وتحسين الإنتاجية بشكل كبير.

كما تناول الاجتماع مناقشات مكثفة حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لأتمتة الأعمال الروتينية وتحديد الاحتياجات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية للمنظمة.

قطاع البترول والغاز

جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية بناء وتعزيز القدرات الفنية لمنتسبي الأمانة العامة للمنظمة، واتفق الطرفان على إقامة ورش عمل تدريبية لتعميق الفهم والمعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع البترول والغاز.

مؤسسة البترول الكويتية

وأعرب المهندس جمال عيسى اللوغاني عن تقديره للدعم المستمر من مؤسسة البترول الكويتية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة في سعي المنظمة للتكيف مع المستجدات التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا اللقاء يعزز مكانة الكويت كمركز رئيسي لتفعيل دور منظمة أوابك ويسلط الضوء على الجهود المشتركة لتطوير قطاع البترول والغاز في العالم العربي، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة التي تعد ركيزة أساسية للنمو والتقدم.