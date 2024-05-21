الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يشكل ميناء الحمراء البترولى مستقبل الصناعة فى مصر؟

وزير البترول
وزير البترول

يبرز ميناء الحمراء البترولي كنقطة محورية في خطط مصر لتطوير قطاع الطاقة، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الأهمية الكبرى لهذا الميناء في دعم العمليات البترولية في الصحراء الغربية والمياه العميقة بغرب البحر المتوسط، وذلك في إطار السعي المستمر لتحديث البنية التحتية البترولية وتعظيم القيمة المضافة لها.

ميناء الحمراء البترولي

من خلال جولة تفقدية للمشروعات الجديدة والتوسعات الجارية، يتضح الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ميناء الحمراء في تعزيز قدرات الدولة على صعيد الإنتاج والتصدير البترولي، بالإضافة إلى دعم الأهداف التوسعية العمرانية والصناعية والسياحية التي تنشدها الدولة.

 

أبرز 10 معلومات عن ميناء الحمراء البترولي

1- التوسعات الجديدة: يجرى حاليًا تنفيذ مشروع التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء، الذي تقوم بتنفيذه شركة بتروجت.

2- القدرة الاستيعابية: المرحلة الأولى من التوسعات ستزيد الطاقة التخزينية للمنتجات البترولية إلى 130 ألف طن، مع خطط للوصول إلى 400 ألف طن منتجات بترولية و9 ملايين برميل خام.

3- المستودعات: تشمل المرحلة الأولى إنشاء 8 مستودعات تخزين جديدة، تضم مستودعات للسولار، البنزين (92 و95)، ووقود الطائرات.

4- منصة الشحن: ستتم إقامة منصة شحن متطورة لمركبات نقل الوقود مع كافة المرافق والخدمات اللازمة لتشغيلها.

5- تخزين الخام: المشروع يضم إنشاء 8 مستودعات جديدة لتخزين البترول الخام لمضاعفة قدرات الميناء.

6- الشراكات العالمية: تم تنظيم مناورة بحرية لمكافحة التلوث البترولي بشراكة مع أكسون موبيل لتعزيز الجاهزية.

7- الدعم الحكومي: تلقى المشروع دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة لتطوير المنطقة بما يخدم عدة أهداف استراتيجية.

8- المراحل المستقبلية: من المخطط إدخال العديد من المستودعات الجديدة للخدمة تدريجيًا خلال العام الجاري.

9- الكوادر والخبرات: أشاد المهندس طارق الملا بالجهود المميزة والمستوى العالي الذي تقدمه كوادر شركتي ويبكو وبتروجت.

10- النمو والتنمية المستدامة: يلعب الميناء دورًا حيويًا في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية والتنموية المستدامة.

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ميناء الحمراء البترولي يقف كشاهد على التزام مصر بتعزيز قدراتها في قطاع البترول والغاز، مع التركيز على التحديث والتطوير المستمر.

وتعد الجهود المبذولة حاليًا في توسعة وتحديث الميناء خطوة استراتيجية نحو تأمين وتعظيم الموارد البترولية والاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي الفريد.

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