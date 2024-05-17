ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط وبرميل خام برنت يُسجل 83 دولارًا

الأولى منذ 3 أسابيع..

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه خام برنت القياسي نحو تسجيل أول زيادة أسبوعية له بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، ويعود هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل الداعمة، منها تحسن الطلب العالمي على النفط وتباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

أسعار النفط ترتفع مع تزايد الطلب العالمي

وارتفعت أسعار خام برنت بمقدار 19 سنتًا، ما يعادل زيادة بنسبة 0.2%، ليصل سعر البرميل إلى 83.37 دولار، كذلك، شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعودًا بمقدار 14 سنتًا أو بنسبة 0.2%، ليبلغ سعر البرميل 79.37 دولار.

مخزونات النفط

شهدت مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب أو انخفاضًا في الإنتاج، هذا الانخفاض في المخزونات الأمريكية يعزز التوقعات بأن السوق قد يشهد تشددًا في العرض خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى دعم الأسعار على المدى القريب.

الطلب العالمي على النفط

عززت مؤشرات اقتصادية صدرت في الولايات المتحدة مؤخرًا التفاؤل بشأن الطلب العالمي على النفط، حيث أظهرت بيانات نُشرت يوم الأربعاء الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في أبريل الماضي، مما يدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في البلاد، هذا الانخفاض غير المتوقع في وتيرة التضخم يعزز الآمال في أن السياسات النقدية الأكثر مرونة قد تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة.

وفي ظل هذه المؤشرات، يبدو أن التوقعات بزيادة الطلب على النفط في المستقبل القريب أصبحت أكثر قوة، مما يمكن أن يدعم أسعار النفط ويساهم في استقرار السوق، يبقى المستثمرون والمحللون في حالة ترقب لتطورات أخرى قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية التي ستصدر في الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود، وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى انخفاض قدره 543 ألف برميل.