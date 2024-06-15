أمين "مستقبل وطن" ببنى سويف يكرم الأولى على الشهادة الإعدادية بمنزلها

كرم النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الطالبة نورهان جمال ربيع، الأولى على الشهادة الاعدادية في المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك داخل منزل أسرتها بمركز سمسطا.

وقدم أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، التهنئة ولاب توب، ومبلغ مالي، للطالبة، واعدًا بمساندتها خلال سنوات الدراسة في السنوات القادمة، ودعمها نفسيًا وماديًا، حتى تواصل التفوق.

وعبرت الطالبة وأسرتها عن سعادتهم بزيارة النائب حسام العمدة إلى منزلهم، وتكريم ابنتهم، حيث وجهت الطالبة رسالة شكر إلى النائب.

وخلال لقائه بالأسرة، أعلن أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، عن تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية في بني سويف عقب الانتهاء من الامتحانات وإعلان نتائج الثانوية العامة.