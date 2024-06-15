السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين "مستقبل وطن" ببنى سويف يكرم الأولى على الشهادة الإعدادية بمنزلها

التكريم
التكريم

كرم النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الطالبة نورهان جمال ربيع، الأولى على الشهادة الاعدادية في المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك داخل منزل أسرتها بمركز سمسطا.

وقدم أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف،  التهنئة ولاب توب، ومبلغ مالي، للطالبة، واعدًا بمساندتها خلال سنوات الدراسة في السنوات القادمة، ودعمها نفسيًا وماديًا، حتى تواصل التفوق.

وعبرت الطالبة وأسرتها عن سعادتهم بزيارة النائب حسام العمدة إلى منزلهم، وتكريم ابنتهم، حيث وجهت الطالبة رسالة شكر إلى النائب.

وخلال لقائه بالأسرة، أعلن أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، عن تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية في بني سويف عقب الانتهاء من الامتحانات وإعلان نتائج الثانوية العامة.

 

بني سويف مستقبل وطن نورهان جمال الاولي على الاعدادية حسام العمدة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

دعم مادي وعيني لـ4 آلاف أسرة من الأكثر استحقاقًا بمركز سمسطا بمناسبة عيد الأضحى

السيطرة على 3 حرائق بمناطق متفرقة فى بنى سويف

"صحة بنى سويف" تحرر 60 محضرًا فى حملة بمركزى إهناسيا والواسطى

وكيل "صحة بنى سويف" تعقد اجتماعًا لغرفة الأزمات والطوارئ

فتح 16 مجزرًا لذبح الأضاحى بالمجان فى بنى سويف (فيديو)

نتائج الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية بقرى ومراكز بنى سويف

محافظ بنى سويف يناقش مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

الأكثر قراءة

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

أقراص "كويتابكس" وأموال "تيك توك".. كيف أوقع "سفاح التجمع" ضحاياه؟

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا