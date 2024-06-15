ضبط المتهم بالتعدى على طالبة وإحداث إصابتها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طالبة وإحداث إصابتها بالقاهرة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طالبة مُحدثًا إصابتها بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالبة، طالب "مصابان بجروح وكدمات متفرقة") بتضررهما من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة والتعدي عليهما باستخدام قطعة زجاج.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.