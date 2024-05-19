الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجامعة العربية تشدد على أهمية التعاون العربي لمواجهة تحديات أمن الطاقة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكد الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، على الأهمية الكبيرة لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أنه يشكل قضية محورية تؤثر بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة. 

التعاون العربي لمواجهة تحديات أمن الطاقة

وأوضح المالكي أن استقرار إمدادات الطاقة لا يؤثر فقط على النمو الاقتصادي، ولكنه يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن القومي وتحسين مستويات رفاهية المواطنين في الدول العربية، وأضاف أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمكن أن يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقيت نيابة عن الدكتور علي بن إبراهيم المالكي في الاحتفالية الثانية عشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وقد قامت بإلقاء الكلمة المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي نوهت إلى النقاط التي أثارها المالكي حول أهمية أمن الطاقة ودوره في دعم الاستقرار والتنمية في العالم العربي.

كما أشار الأمين العام المساعد، الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى العقبات التي تواجه أمن الطاقة والانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، وشدد على ضرورة تبني استراتيجية شاملة ومتكاملة تركز على تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة، كما أكد على أهمية حماية البنى التحتية الحيوية للطاقة والسعي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لضمان مستقبل طاقي مستدام.

وقد لفت الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الانتباه إلى أن كفاءة الطاقة تعتبر إحدى الأعمدة الرئيسية لأمن الطاقة، موضحًا أنها تعني تقديم خدمات الطاقة بأقل تكلفة ممكنة دون التأثير سلبًا على جودتها، بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية إدارة الطلب على الطاقة من خلال تبني مفاهيم مختلفة تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، هذه المفاهيم تهدف إلى تقليل الاستهلاك بطريقة تحافظ على التوافق مع الأهداف التنموية لكل دولة، مؤكدًا أن هذا يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.

أشار الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إلى الاهتمام الطويل الأمد الذي أبدته أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بموضوعات الطاقة المستدامة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثين عامًا، كما ذكر أنه منذ إنشائها، أصدر المجلس ولجانه العديد من التوصيات والقرارات الهامة للدول العربية وشعوبها، بما في ذلك القرار رقم 147 الذي تم إصداره في دورته التاسعة عام 2011، والذي نص على إقامة احتفالية لليوم العربي لكفاءة الطاقة في الحادي والعشرين من مايو كل عام.

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وأكد أن اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته الثانية عشرة يمثل حدثًا هامًا يشهد مشاركة كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وكبرى الشركات العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلًا عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية، وأوضح أن هذا التجمع يعطي الحدث بعدًا استراتيجيًا ويبرز الدور العربي في تعزيز كفاءة الطاقة والتوجه نحو مصادر الطاقة المستدامة.

الجامعة العربية أمن الطاقة إمدادات الطاقة الأمن القومي الكهرباء

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