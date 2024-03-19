الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

استديو الأهرام
استديو الأهرام

أودعت اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق «استديو الأهرام» بمنطقة العمرانية، تقريرها عن الواقعة.

وكلفت النيابة العامة اللجنة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة فى محل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح من عدمه.

وأفادت اللجنة، فى تقريرها، بأن عددًا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة الاستعانة بالجهات المختصة لإزالة هذه الأشجار.

أما تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية فأفاد بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ«استديو الأهرام»، فى العام الماضى، بشأن «عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى»، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى، لاستدعائه وسماع أقواله. 

وفى إطار التحقيقات الجارية، أيضًا، استدعت النيابة حوالى ٣ أو ٤ أشخاص من الشركة المنتجة لمسلسل «المعلم»، الذى احترق «لوكيشن» التصوير الخاص به داخل «استديو الأهرام»، إلى جانب المنتج الفنى، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

واستمعت النيابة لأقوال سالفى الذكر حول صحة ما جرى تداوله عن تسبب مشهد تمثيلى فى اشتعال النيران، أو حدوث ذلك جراء تفجير سيارة فى «اللوكيشن»، ما أدى لنشوب الحريق.

وأكد المستدعون جميعًا أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراى النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.

وتنتظر النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السبب الحقيقى وراء نشوب الحريق، الذى سيترتب عليه جميع القرارات بمحاسبة المسئولين، حال ثبوت وجود مواد مساعدة على الاشتعال، أو حتى شبهة جنائية.

محافظة الجيزة ستديو الأهرام

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