استمرار حبس شقيقين متورطين بالتنقيب عن الآثار بأبوالنمرس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة أبوالنمرس في الجيزة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس، بمديرية أمن الجيزة، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة أبوالنمرس.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط شقيقين مقيمين بالعقار محل الواقعة، وعُثر بإحدى غرف العقار على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات الحفر.

واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.