الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

DiDi
DiDi

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق في شركة “DiDi”، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى “يارا” طالبة بكلية طب أسنان أثناء توصيلها من الجامعة الكندية إلى منزلها في 6 أكتوبر خلال نهار رمضان.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من طالبة تدعى “يارا” تتهم سائق خدمة توصيل تابع لشركة “ديدي” بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها، حيث خلع بنطاله أثناء قيادة السيارة.

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وأفادت التحريات بأن الفتاة طلبت من السائق تهدئة السرعة لحين إنهاء مكالمة تليفون، واستجاب لها حتى وصلت لمنزلها واتصلت هاتفيا بصديقها وأخبرته بما تعرضت له، فالتقى بها وفكرا في استدراج السائق ولجأ صديقها إلى حيلة للوصول إلى السائق لتقديمه للشرطة فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شركة “دي دي” برقم السيارة، زاعمًا أنه نسي حافظة نقوده بها، فأرسلت الشركة رقم هاتف السائق للتواصل معه.

وحضر السائق إلى المكان المقرر، حيث التقاه صديق الفتاة وقدمه إلى قسم شرطة أكتوبر أول، وتبين أن المتهم في أوائل العقد السادس من العمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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