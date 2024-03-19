الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ممثل أوبر أمام النيابة.. آخر تطورات قضية حبيبة الشماع

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

“وفاة حبيبة الشماع”.. ما زالت قضية فتاة الشروق وكابتن أوبر الذي تسبب في قفزها من السيارة خلال سيرها حادثًا يشغل الرأي العام، وفي هذا التقرير نرصد آخر التطورات.

استدعاء ممثل أوبر بمصر

وضمن التحقيقات التي تمارسها النيابة العامة استدعت جهات التحقيق ممثل شركة أوبر؛ للتحقيق معه وسماع أقواله حول تحريهم عن السائقين العاملين معهم خاصة عقب إثبات تعاطي سائق أوبر المتهم المواد المخدرة، وسابقة اتهامه بتعاطي المواد المخدرة سنة 2011.

كما أعلن محامي أسرة حبيبة الشماع عن تقديم شكوى لشركة أوبر الأم ومقرها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الواقعة، حيث جاء في الشكوى: “أنه بناء على الوكالة القانونية رقم 598 لسنة 2024، من والد حبيبة الشماع نقدم هذا التحذير ضد الممثل القانوني لشركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية والممثل القانوني لشركة أوبر مصر”.

تقرير الطب الشرعي

وجاء في التقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة، كما أنها كانت تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفًا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

وفي لفتة إنسانية تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بواجب العزاء في حبيبة، وشكر والدها هذه اللفتة، خاصة أن الرئيس أمر بتوفير الرعاية الصحية لها من اليوم الأول من إصابتها ونقلها للمستشفى.

محامي المتهم 

من ناحية أخرى، صرح محامي المتهم بأن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة "أوبر" دون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

كان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفاة حبيبة الشماع الرأي العام ممثل أوبر بمصر المواد المخدرة

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