السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه بعد 6 أشهر من الحرب في قطاع غزة  أدى القصف الإسرائيلي لغزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى تسوية المباني بالأرض، وتدمير الأراضي الزراعية، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع إلى درجة قد تستغرق إعادة بناء اقتصادها عقودًا، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.

وأوضح الموقع الأمريكي، في تقرير له اليوم، أن الغارات دمرت كل المراكز السكانية على طول القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 33 ألف شخص، وتشريد حوالي 85% من سكان غزة.

txt

الاتصالات المصرية لوقف الحرب على غزة تتصدر اهتمامات صحف السبت

غزة تحتاج 70 عامًا للعودة لوضع 2022

وأشار التقرير إلى أنه حتى قبل عملية 7 أكتوبر تركت سنوات الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية في القطاع المكتظ بالسكان في غزة أهله غير قادرين على الوصول إلى المياه النظيفة أو الكهرباء أو الصرف الصحي.

وقال التقرير إن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقدر أنه إذا انتهت الحرب اليوم، فقد يستغرق الأمر من غزة 70 عامًا لاستعادة مستويات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022.

حجم الدمار في غزة جراء العدوان

ووفق التقرير، فإنه في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و2 أبريل 2024، دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 50% من المباني في قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 70% في المناطق الشمالية، وفقًا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية الذي أجراه جامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير، من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.

ودمرت الغارات الإسرائيلية المدارس والمخابز والمساجد ومواقع التراث الثقافي في غزة، فيما أصبحت البنية التحتية الطبية نقطة التركيز، حيث تشير التقارير إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل منهجي المستشفيات في غزة.

txt

مصر دائمًا بجوار الأشقاء.. خدمات صحية متكاملة لأهل غزة

 الاحتلال يدمر الزراعة فى غزة بشكل متعمد

وخلص تحليل منفصل عبر الأقمار الصناعية للأضرار الزراعية، أجراه هي يين، من جامعة ولاية كينت، إلى أن العمليات الإسرائيلية دمرت ما يقرب من 50% من محاصيل الأشجار و42% من الصوب الزراعية داخل غزة.

وقال "يين" لموقع "أكسيوس" إن مستوى الدمار أعلى بكثير من الأماكن الأخرى المتضررة من الحرب التي قام بدراستها، مثل الشيشان وسوريا.

حجم الزراعة المدمرة في غزة

وحذر التقرير الأمريكي من أن تدمير الأراضي الزراعية ضار بشكل خاص؛ لأن الزراعة حيوية للاقتصاد والثقافة المحلية الفلسطينية، بينما تلوح المجاعة في الأفق في غزة.

وكشفت الصور عن تم تدمير حقول الزيتون في شمال غزة، والتي لم يتم حصادها في شهري أكتوبر ونوفمبر عندما غزت إسرائيل المنطقة، ما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين، كما يقول ناصر قادوس، مدير برنامج الزراعة وسبل العيش في منظمة أنيرا للإغاثة.

وأوضح  "قادوس" أن أسعار الخضروات المزروعة في الصوب الزراعية تضخمت بسرعة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتدمير الصوب نفسها، بل هناك بعض الصوب الزراعية التي لا تزال موجودة لكن المزارعين غير قادرين على الوصول إليها ورعاية المحاصيل لأنه أمر محفوف بالمخاطر للغاية.

وأكد التقرير الأمريكي أن أشجار الزيتون ليست محصولا زراعيا رئيسيا في غزة فقط بل تعتبر أيضًا رمزًا ثقافيًا مهمًا للفلسطينيين.

وتوصل تحقيق أجراه فريق الطب الشرعي الرقمي في جامعة لندن إلى أن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي الأراضي الزراعية والبنية التحتية خلال الحصار.

وكشف "أكسيوس" عن أن خطة إعادة إعمار غزة لا تزال في طي النسيان، فيما تريد قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريد القطاع من السلاح، مع دعم الحصول على تمويل من الدول العربية لإعادة بناء غزة، لكن الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية قالت إن دعمها المالي يعتمد على المسار المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

txt

فايز فرحات: الجهود المصرية لإنهاء العدوان على غزة بدأت منذ 7 أكتوبر

قطاع غزة القصف الإسرائيلى غزة سكان غزة الحصار الإسرائيلى

مواد متعلقة

سفينة مساعدات إماراتية تغادر ميناء لارنكا فى قبرص متوجهة لغزة

حرب رقمية باردة.. حظر وسائل التواصل الاجتماعي يهدد العلاقات بين الصين وأمريكا

بعد 200 يوم حرب.. مخاوف من حدة التظاهرات بالجامعات الأمريكية لدعم غزة

بعد إقرارها من مجلس الشيوخ.. تفاصيل حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل

تقرير أمريكى.. دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بـ61 مليار دولار يمنع تقدم روسيا

فى يوم الأرض.. خرائط جوجل تقدم ميزة جديدة لتوفير الوقود وحماية البيئة

هل تنهى المحكمة العليا مستقبل دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة؟

مشروع "قانون رواندا" لترحيل اللاجئين يثير أزمة فى بريطانيا.. وسوناك يتمسك بتمريره

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

اليوم.. استكمال محاكمة 14 متهمًا في "خلية استهداف كنيسة المرج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس