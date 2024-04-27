سفينة مساعدات إماراتية تغادر ميناء لارنكا في قبرص متوجهة لغزة

أعلنت قبرص استئناف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة في وقت متأخر أمس، مع وصول سفينة محملة بالمساعدات التي تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القطاع.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قبلت بنقل المساعدات عبر موانىء قبرص إلى قطاع غزة عبر رصيف بحري عائم أقامته الولايات المتحدة على سواحل القطاع.

سفينة مساعدات إماراتية تغادر لارنكا إلى غزة

وقال مصدر قبرصي إن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا محملة بمساعدات إنسانية تبرعت بها دولة الإمارات، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى ان منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية أوقفت شحنات المساعدات من قبرص لمراجعة نشاطها في غزة بعد غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل سبعة عمال خلال مهمة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فيما طرد جيش الاحتلال ضابطين ووبخ رسميا كبار القادة بسبب الحادث الذي زعم أنه خطأ مأساوي.

وبدأت القوات الأمريكية في بناء رصيف بحري قبالة ساحل غزة بهدف تسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عندما يبدأ تشغيله في مايو المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بناء الرصيف في مارس الماضي، حيث ناشد مسؤولو الإغاثة إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى الطرق البرية في غزة.

ووفق الصحيفة من غير الواضح ما إذا كان الرصيف سينجح في نهاية المطاف في تعزيز المساعدات الإنسانية، حيث يحذر المسؤولون الدوليون من خطر المجاعة في شمال غزة.

وقالت الحكومة الهولندية أمس إنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، إذا نفذت الوكالة التوصيات بشأن تعزيز حيادها.