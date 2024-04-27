"شكرى" يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى واجتماعات بشأن غزة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد اجتماعات وزارية مهمة حول الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزيارة ستتضمن مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو، وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

اجتماع الدول العربية المعنية بمتابعة الوضع في غزة

وأضاف السفير أبوزيد أن وزير الخارجية سوف يشارك أيضًا في عدد من الاجتماعات المهمة المرتبطة بالوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، وتتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامعًا للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واجتماعًا وزاريًا آخر يضم عددًا من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية سامح شكري سوف يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسئولين دوليين مشاركين في أعمال المنتدى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بمستواها، والتشاور حول القضايا والأزمات على المستويين الدولي والإقليمي.