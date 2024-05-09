الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام مباريات الدوري المصري اليوم الخميس منها مباراة سموحة ونادي زد وكذلك مباراة الإسماعيلي والداخلية وفي هذا التقرير نوضح مواعيد مباريات اليوم.

 

من خلال هذا التقرير يمكن التعرف على مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 في مختلف الدوريات التي تعرض في الوقت الحالي ومنها مباريات الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات  الدوري المصري

مباراة سموحة ونادي زد في تمام الساعة 19:00

مباراة الإسماعيلي والداخلية في تمام الساعة 16:00

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الأخدود  والنصر في تمام الساعة 21:00
مباراة الفيحاء والفتح في تمام الساعة 18:00
مباراة الرياض والتعاون في تمام الساعة 18:00

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة أتالانتا  وأولمبيك مارسيليا في تمام الساعة 22:00
مباراة باير ليفركوزن وروما في تمام الساعة 22:00

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة أولمبياكوس وأستون فيلا في تمام الساعة 22:00

 

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية (المحترفين)
مباراة جمهورية شبين وأسـوان في تمام الساعة 16:30
مباراة مصر للمقاصة ودكرنس في تمام الساعة 16:30

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والإنجليزي ولقاءات الأهلي والزمالك القادمة

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا للأندية | كرة سلة


مباراة ريفرز هوبرز | كرة سلة ودوان | كرة سلة في تمام الساعة 22:00
مباراة الجيش الرواندي | كرة سلة  والاتحاد المنستيري | كرة سلة في تمام الساعة 19:00

 

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس


مباراة ميوناريوس وبوليفار في تمام الساعة 05:00
مباراة بوتافوجو وليجا دي كيتو في تمام الساعة 03:30
مباراة كوبريسال وساو باولو في تمام الساعة 03:30
مباراة أليانزا ليما وسيرو بورتينيو في تمام الساعة 03:00
مباراة هيواشيباتو وجريميو  في تمام الساعة 01:00
مباراة تاليريس كوردوبا وبرشلونة في تمام الساعة 01:00

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة  

تقام مباراة بلدية المحلة والأهلي يوم السبت القادم  11 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00    ضمن مباريات  الدوري المصري 
تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل 15 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00    ضمن مباريات الدوري المصري

تقام مباراة سموحة والأهلي يوم الاحد الموافق 19 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00  ضمن مباريات  الدوري المصري

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مواعيد مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024

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فى غياب تام لدورالجبلاية.. الاتحاد المغربى يستضيف 8 مباريات إفريقية فى تصفيات المونديال

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