الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سامح شكري: العلاقات المصرية الأيرلندية تتسم بالتفاهم ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بغزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا تتوافر حاليا الإرادة السياسية من أجل حل الدولتين للقضية الفلسطينية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وأيرلندا، ونحن ملتزمون بالمبادئ الإنسانية تجاه الوضع في قطاع غزة.

وتابع شكري، أن العلاقات المصرية الأيرلندية تتسم بالتفاهم المشترك، ويجب تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وناشد وزير الخارجية، أنه يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية الإرادة السياسية للقضية الفلسطينية حل الدولتين

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