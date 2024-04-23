الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

التحالف الوطني يطلق القافلة السابعة لمساعدات غزة (فيديوجراف)

القافلة
القافلة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس الاثنين، القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، محتويات القافلة السابعة لمساعدات غزة:

_تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طنًا من المواد الغذائية.

_شملت أكثر من ٢٢١٥.٢ طنا من المواد الغذائيّة وأكثر من ٣٨٠ من المياة المعدنية.

_ تضم نحو ٩٧.٥ طنا من الأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية، ومراسي متحركة.

_ كما تشمل 65 طنًا من الخيام والمراتب والمخدات، بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية.

_يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fpXMxYhLEeQ

 

 

 

التحالف الوطني القافلة لمساعدات غزة الأدوية والملابس والبطاطين قطاع غزة

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