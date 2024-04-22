الإثنين 22 أبريل 2024
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الصحفى بلال الدوى: الدولة المصرية نجحت فى تطبيق سياسة تصفير المشكلات

الكاتب الصحفي بلال
الكاتب الصحفي بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن الدولة تبذل جهودًا سواء دبلوماسية على الصعيد العالمي في الأمم المتحدة أو لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الملوك والرؤساء، أو سامح شكري وزير الخارجية، في لقاءاته واتصالاته، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في رؤيتها الأخيرة فى تطبيق نظرية سياسية معروفة وهى نظرية تصفير المشكلات.
 
وأضاف الدوي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها الدور الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وأكثر من 87% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة، مساعدات مصرية.
 

مصر لديها رؤية لمساندة القضية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي أن مصر لديها رؤية لمساندة القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذه الرؤية المصرية تنبع من دورها التاريخي لمساندة الأشقاء في فلسطين، فمصر دائمًا تدعو لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967.

كاتب صحفي الدولة المصرية القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي بلال الدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي سامح شكري وزير الخارجية المساعدات فلسطين

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