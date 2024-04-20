السبت 20 أبريل 2024
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فحصت 432 ألف طفل.. أستاذ طب الأطفال تبرز أهمية مبادرة الكشف عن أمراض الوراثة

فحص طفل
فحص طفل

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأطفال حديثي الولادة تستهدف في الأساس تقليل نسب الأمراض الوراثية، مؤكدة أهميتها وانعكاس هذه الجهود على الصحة العامة للأسر المصرية.

وأضافت محسن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمراض الوراثية جزء كبير منها يتسبب في الإعاقة التي تسبب العديد من المساوئ وتشكل ضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا ولها تأثير سلبي كبير على الأسر.

المبادرة الرئاسية للكشف عن الأطفال حديثي الولادة

وأشارت إلى أنه تم فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، في إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن الأطفال حديثي الولادة.

وتابعت أستاذ طب الأطفال أن بعض الأمراض الوراثية يمكن استعاضة العنصر الناقص المتسبب فيها، وذلك من خلال الكشف المبكر والفحص أولًا للتشخيص ومعرفة العلاج الأنسب، فعلى سبيل المثال عند اكتشاف مشكلة بالغدة الدرقية لدى الطفل حديث الولادة فيمكن من خلال إعطائه الدواء أو الهرمون الناقص تجنب إصابته بالإعاقة.

فحص 432 ألف طفل الأمراض الوراثية الكشف المبكر مبادرة الأطفال

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