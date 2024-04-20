تنطلق الإثنين.. "التحالف الوطنى" يجهز قافلة مساعدات إغاثية جديدة لأهالى غزة

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه يجري حاليًا التجهيز لقافلة مساعدات إغاثية جديدة لأهالي غزة، تمهيدًا لإرسالها إلى القطاع، بعد غدٍ الإثنين.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الثالثة للقافلة السادسة إلى غزة، والتي أطلقها التحالف في عيد الفطر المبارك، ووصلت أمس، موجهًا الشكر إلى كل مؤسسات العمل الأهلي والتحالف الوطني.

وتابع أن التحالف نجح على مدار 48 ساعة في التحضير للقافلة، التي ضمت 74 شاحنة لتنطلق المساعدات العاجلة لدعم أهالي غزة، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع سكان القطاع للوقوف على احتياجاتهم والأولويات، سواء مواد غذائية أو أدوات وأجهزة طبية وسيارات إسعاف، ومحاولة تلبيتها قدر الإمكان.