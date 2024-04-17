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"إكسترا نيوز": عبور 206 شاحنات من رفح وكرم أبوسالم لغزة اليوم

المساعدات
المساعدات

رصد إبراهيم عزت، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل حركة شاحنات المساعدات عبر معبر رفح اليوم الأربعاء، قائلًا: الجهود المصرية مستمرة يوميًا لإدخال المساعدات المصرية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين عبر المعبر من أجل تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفيات المصرية.

المساعدات الإنسانية

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" أن المساعدات الإنسانية التي عبرت لقطاع غزة اليوم، من خلال معبري رفح وكرم أبوسالم بلغت نسبة المساعدات المصرية بها حوالي 80% والجزء الأكبر منها مساعدات التحالف الوطني التي أطلقتها قوافل التحالف من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي بالقطاع.

وأضاف أن عدد الشاحنات التي عبرت اليوم لغزة من معبري رفح وكرم أبوسالم بلغ عددها 206 شاحنات، وتم تخصيص شاحنة منها للمواد الطبية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن معبر رفح يواصل استقبال الجرحى المصابين الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصل اليوم 20 مصابًا من القطاع إلى معبر رفح برفقة أهاليهم ونقلتهم سيارات الإسعاف المصرية للمستشفيات تمهيدًا لتلقيهم العلاج اللازم بالمستشفيات المصرية.

مراسل اكسترا نيوز عبور ٢٠٦ شاحنة معبري رفح وكرم أبو سالم المساعدات قطاع غزة و

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