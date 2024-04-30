الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

رغيف خبز جديد - أرشيفية
رغيف خبز جديد - أرشيفية

كشف مصدر بوزارة التموين، عن مقترح جديد سوف يتم تقديمه لوزير التموين والتجارة الداخلية من شعبة المخابز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يقترح عمل رغيف خبز جديد بوزن 60 جرامًا، ويكون سعره جنيهًا واحدًا، حتى يشعر المواطن بنزول السعر وعندما يذهب للمخبز السياحي لشراء عشرة أرغفة يكون سعرها عشرة جنيهات كما كان معتادًا.

 

رغيف خبز جديد 

وأضاف المصدر، أن وزن وسعر الرغيف المقترح سيكون في منطقة وسط بين الرغيف وزن 80 جرامًا والذي يبلغ سعره 1.5 جنيه، والرغيف وزن 40 جرامًا والذي يبلغ سعره 75 قرشًا، حيث يقدر وزنه بـ60 جرامًا ويبلغ سعره جنيهًا واحدًا.

وأوضح عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن ما تم خلال الفترة الماضية من انخفاض أسعار الخبز، كان نتيجة التعاون في ظل الاستقرار الاقتصادي، فحينما يكون هناك استقرار على المستوى العام يحدث استقرار على جميع الأصعدة، وكذلك توفر القمح مع زيادة الاحتياطي بالتزامن مع موسم توريد القمح، متوقعًا حدوث انخفاضات متتالية خلال الفترة المقبلة في سعر الخبز.

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وكشف عن أن التواصل مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثمر عن مبادرة خفض الأسعار، ونحن نعرف كتجار أن الحكومة بذلت مجهودًا ضخمًا لمناقشة تخفيضات جديدة خلال الأيام المقبلة مثلما حدث في الدقيق وأثر على الخبز والمخابز السياحية والإفرنجية.

وأكد "غراب" أن الدولة المصرية تحافظ على قيمة الرغيف المدعم واستقراره بنفس الأسعار مع مواكبة التطور، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين القيادات والتجار والمواطن المصري.

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حملة رقابية مُكبرة بالعبور على المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من التزام المخابز

وأفاد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بأن الدكتور علي المصيلحي تسلم تقريرًا حول عدد المحاضر التي تم تحريرها لمراقبة أصحاب المخابز السياحية والأفران، كما تم التأكد من مدى التزامهم بأسعار الخبز الحر والفينو المقررة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

 

توقيع عقوبة على المخالفين

وأكد "كمال" أنه يتم حاليًا تجميع وحصر عدد المحاضر التي تم تنفيذها من الجهات والحملات الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وذلك بشأن عدم التزام الأفران بالأوزان وتطبيق قائمة الأسعار المعلنة، مضيفًا أنه تم التنبيه على أصحاب المخابز بأنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها.

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