أرني سلوت يعلن توليه قيادة ليفربول خلفًا لـ كلوب

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، توليه قيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارًا من الموسم المقبل 2024-2025.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد أنني سأصبح مدرب ليفربول في العام المقبل".

ويتسلم سلوت مهمته الجديدة عقب نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب والتي دامت قرابة 9 سنوات.

وتولى كلوب قيادة فريق ليفربول الإنجليزي في عام 2015، وتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2019، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي عام 2020.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت لاحق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع أرني سلوت.

وحسب الشبكة، فإن ليفربول سيدفع مبلغا يتراوح ما بين 13 إلى 15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وستكون مباراة وولفرهامبتون هي الأخيرة لـ كلوب كمدير فني لـ ليفربول، بعدما قرر الرحيل بنهاية الموسم.

ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

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