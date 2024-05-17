الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2024 بالتربية والتعليم للتقديم على وظيفة “معلم مادة”

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

يحرص الكثير من الشباب خلال تلك الفترة معرفة رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2024 بالتربية والتعليم للتقديم على وظيفة “معلم مادة”، والتخصصات المطلوبة، للحصول على الوظيفة، وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2024 بالتربية والتعليم للتقديم على وظيفة “معلم مادة”

وتنشر "الدستور" تفاصيل تِلك الوظائف المتاحة في مسابقة التربية والتعليم.

بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية بمصر خلال وقت سابق عن حاجة وزارة التربية والتعليم المصرية لعدد من الخريجين لشغل وظيفة معلم مادة في عدد من التخصصات ببعض المحافظات المصرية، حيث تخصصات مُتاحة في محافظة وغير متاحة في الأخرى، وتأتي تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

  • التخصصات المطلوبة هي مادة لغة عربية – لغة إنجليزية – علوم – دراسات اجتماعية – مادة حاسب آلي.
  • الكليات المطلوبة تربية عام ونوعية وأزهر ودراسات إسلامية وعربية.
  • يشترط دفع قيمة 26 جنيه مصري وذلك لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من بنك مصر – البنك الأهلي المصري – بنك القاهرة.

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رابط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم

على المتقدم أن يتبع عدد من الخطوات، بحيث يتمكن من التقديم، حيث التقديم كما يلي:

  1. التوجه في بداية الأمر إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية الموجودة على الشبكة من هنا.
  2. قم باختيار الوظائف، وبعدها معلم مادة.
  3. النقر على تقديم.
  4. البدء في تعبئة بيانات المتقدم بطريقة صحيحة والنقر على حفظ والتالي.
  5. إرفاق الأوراق المطلوبة والتي هي (شهادة التخرج وصورة شخصية وصورة من البطاقة وصورة من الخدمة العسكرية أو العامة) وباقي كافة الأوراق.
  6. بعد الانتهاء من التقديم، سوف ينبغي النقر على تقديم.
  7. واخيرا سيظهر لك رقم عليك الاحتفاظ به للاستعلام عن الوظائف وذلك عقب إعلان نتائجها الأولوية.
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