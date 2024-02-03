السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الخبز السياحي: الرغيف بـ 3 جنيهات

الخبز
الخبز

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن ارتفاع أسعار الخبز السياحي، ووصول سعره لـ 3 جنيهات للرغيف.

40 مليون مصرى ليست لديهم بطاقات تموينية

وذكرت "أنيس"- في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير التموين:"الخبز عنصر أساسى على موائد كل المصريين، وأي ارتفاع في سعره يزيد من الأعباء المفروضة على كاهل الأسر المصرية، وإذا كانت الحكومة تدعم الخبز البلدى لأصحاب بطاقات التموين، فإن هناك أكثر من 40 مليون مصرى ليست لديهم بطاقات تموينية، وكل هؤلاء مجبرون على شراء الخبز السياحي".

وقالت النائبة، سعر الرغيف السياحى قفز من جنيه واحد إلى 3 جنيهات فى بعض المناطق الراقية، أما فى المناطق الشعبية فتضاعف سعره من جنيه إلى جنيهين ونصف مع نقص وزنه إلى النصف وجودة أقل".

المستفيدين من منظومة الخبز المدعم 

وكشفت "أنيس"، يبلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم نحو 63 مليون مواطن فقط طبقًا لإحصائيات عام 2022، أى هناك أكثر من 40 مليونًا خارج منظومة الخبز البلدى المدعم.

وتابعت، يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفًا، أما المخابز البلدية المدعمة فيقترب عددها من 30 ألفًا على مستوى الجمهورية، وقبل أيام رفعت بعض المخابز أسعار الخبز السياحي بنسبة تتجاوز 30%، فالرغيف الأكثر من 65 جرامًا وصل سعره 1،5 جنيه، أما الرغيف فوق الـ90 جرامًا فوصل سعر إلى جنيهين بزيادة 50 قرشًا، فى حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه على كل رغيف فى بعض المناطق. وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشًا مع تخفيض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات فى المتوسط.

وشددت على أن هناك تقصير من وزارة التموين فى تطبيق القانون وإلزام المخابز بالسعر المعلن مع تطبيق القانون على المخابز وإنذار المخالفين بالعقاب الرادع فى حالة التلاعب بالأوزان أوالأسعار.

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