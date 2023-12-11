هناء أنيس: نصطف خلف مصلحة البلاد وحشود هائلة فاجأت الجميع بالانتخابات

قالت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس الشيوخ، إنها سعدت جدا بالمشاركة فى المسيرة الحاشدة التى جابت شوارع مدينة الزقازيق للحث على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضافت فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أن ما رأته من حشود وإقبال وتوافد من الشعب المصرى على اللجان للإدلاء بأصواتهم هو مشهد معيب يعبر عن وعى الشعب المصرى بالمسؤلية التى تنتظر مصر.

وبعثت برسالة لكل المعرضين عن المشاركة الانتخابية قائلة "انزلوا وشاركوا مصر تحتاج أصواتكم".

وأعربت عن سعادتها كنائبة فبكية لمشاركتها وتواجدها وسط رجال الدين الاسلامى من المشايخ ووسط كهنة الكنائس، مؤكدة أننا أبناء وطن واحد نصطف خلف صالح بلادنا.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.