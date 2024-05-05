محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان. كشف عن ذلك في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

عاجل...



محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان وهو يأخذ العلاج الكيماوي الآن ويبكي متأثراً بفقدان الراحل بدر بن عبدالمحسن في لقاء مع العربية قبل قليل.



الله يرحم البدر ويشفي محمد عبده شفاء لا يغادر سقماً. pic.twitter.com/Y76VhBTWn7 — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 5, 2024

وأثار هذا الإعلان صدمة وحزنًا كبيرين بين جمهوره ومحبيه في جميع أنحاء العالم العربي.

كشف محمد عبده عن إصابته بالسرطان من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح عبده أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج.

طمأن عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية.

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد عبده، الملقب بـ "فنان العرب"، هو مغنٍ وملحن سعودي مشهور ولد في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يُعدّ من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وله مسيرة فنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ستة عقود.

بدأ محمد عبده الغناء في سن مبكرة، واكتشفه الفنان عباس فائق غزاوي.

شارك في العديد من المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا، وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس.

اشتهر محمد عبده بأدائه المميز وتنوّع أغانيه، حيث غنّى في مختلف الألوان الغنائية، من العاطفية إلى الوطنية والدينية.

من أشهر أغانيه: "الأماكن"، "مذهلة"، "رماد المصابيح"، "القرار"، "ضي عيني"، "يا دارنا"، "شبه الريح"، "بنت النور"، وغيرها الكثير.

تعاون محمد عبده مع العديد من كبار الشعراء والملحنين العرب، منهم أحمد شفيق Newbury، طاهر زمخشري، بكر شعيب، وعبدالرحمن بن مساعد.

حصل محمد عبده على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أفضل فنان عربي عام 1991، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان الموسيقى العربية عام 2010.

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