تصرف كعبوات مجانية.. تفاصيل جديدة في اختلاس أدوية مرضى السرطان

كشف تقرير هيئة الدواء في قضية اتهام أميني مخزن ومساعد صيدلي في اختلاس أدوية مرضى السرطان والتصلب من شركة حكومية، أن هناك عجز في عهدة المتهم الأول وساعده باقي المتهمين.

تقرير عجز في مستحضر الجيلينا

وتبين من تقرير هيئة الدواء أنه تحقق عجز بعهدة المتهم الأول في مستحضر الجيلينا عبارة عن 17عبوة تم توريدها للمخزن عهدته غير مثبت بها أذونات الصرف الخاصة بالفرع مما يعني أن تلك العبوات لم تصرف من الفرع وغير موجودة كرصيد بعهدة المخزن.

كما تبين وجود 17 عبوة مجهولة المصدر تم صرفها من المخزن عهدة المتهم غير مثبت التشغيلات الخاصة بها بأذون الاستلام الصادرة من المخزن الرئيسي للمخزن الفرعي مما يعني أن تلك العبوات لم تورد من الأساس للمخزن عهدة المتهم، وقيامه بالتصرف فيها بصرف بعضها للصيدليات المتعاملة مع الشركة وإرجاع المنتهية صلاحيتها منها لمخزن التالف بالشركة.

19عبوة عجز بمستحضر عقار الجيليفيك

كما تحقق عجز بعهدة المتهم في 19عبوة تم توريدها للمخزن عهدته غير مثبت التشغيلات الخاصة بها بأذون الصرف الخاصة بالفرع من عقار الجيليفيك مما يعني أن تلك العبوات لم تصرف من الفرع وغير موجودة كرصيد بعهدة المخزن.

ووجود 19 عبوة مجهول المصدر تم صرفها من المخزن عهدة المتهم غير مثبت التشغيلات الخاص بها بأذون الاستلام الصادرة من المخزن الرئيسي للمخزن الفرعي مما يعني أن تلك العبوات لم تورد من الأساس للمخزن عهدة المتهم وتبين قيام المتهم بالتصرف فيها بصرف بعضها للصيدليات المتعاملة مع الشركة إرجاع المنتهية صلاحيتها منها لمخزن التالف بالشركة.

عبوات مجانية في المستشفيات

وتبين أن بعض التشغيلات المثبتة على الأصناف مجهولة المصدر المثبتة بواسطة المتهم الأول بأذون لصرف والارتجاع تشغيلات خاصة بالمستشفيات تم استيرادها والإفراج عنها في السوق المصري كعبوات مجانية وغير مخصصة للبيع تجاريا وأن العبوات الخارجية مغشوشة والشرائط الداخلية تم التلاعب بها بإزالة العبارة الموضحة بأن المستحضرات لعبوات مجانية.

تفاصيل أمر الإحالة

كانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى كل من «هـ. م»، 34 سنة، أمين مخزن أدوية، «م. ف»، ٤١ سنة، أمين مخزن أدوية،«ع. ص»، ۳۸ سنة، مساعد صيدلى.



وأوضحت النيابة في أمر الإحاالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا اختلس أموالا وجـدت في حيازته بسبب سلطته وكونه المختص باستلام صنفي دوائي “الجلينيا والجلفيك”، من المخزن الرئيسي وصرفهما من الصيدليات التابعة للشركة محل عمله بموجب أوامر صرف وإرجاع المنتهية صلاحيته منها لمخزن التالف بموجب أذون ارتجاع.



واختلس 19 عبوة دوائية من مستحضر الجليفيك قيمتها 223 ألف و17 عبوة من مستحضر الجلينيا قيمتها 268 ألف جنيه، واحتسبها لنفسه بنية تملكها واستبدالها بأصناف مثيلة مجهولة المصدر تحمل أرقام تشغيل مغايرة للأصناف عهدته منها منتهية الصلاحية أو قاربت صلاحيتها على الانتهاء. ومنها ما هو غير مخصص للبيع تجاريا وتصرف فيها بإرجاع المنتهية صلاحيتها لمخزن التالف بموجب أذون ارتجاع وصرف الصالح منها للصيدليات التابعة للشركة محل عمله بموجب أوامر صرف وذلك لستر واقعة اختلاسه.