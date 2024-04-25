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مصر

تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتطعيمات.. هيئة الدواء توضح الفرق بين اللقاحات والأمصال

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء المصرية

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن الفرق بين اللقاحات والأمصال تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتطعيمات، لافتة إلى أنه يتم استخدام اللقاحات والأمصال لذات الغرض، وهو تحصين الجسم ضد الإصابة بالعدوى، ولكن على الرغم من ذلك يوجد اختلافات كبرى بينهما.

كيفية تصنيع اللقاحات

وقالت هيئة الدواء إنه يتم تصنيع اللقاحات باستخدام الميكروبات المسببة للمرض ذاتها، لكن بعد قتلها، أو إضعافها أو استخدام جزء منها، فإذا تم إعطائها للجسم لا تسبب العدوى، لكنها تتيح للجهاز المناعي أن يتعرف على هذه الميكروبات ليقوم بتكوين أجسام مضادة لها بنفسه.

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أما عن الفاعلية، فتحتاج فاعلية اللقاحات فترة من الوقت حوالي أسبوعين وهو الوقت الذي يستغرقه الجسم لتصنيع الأجسام المضادة.

توفر اللقاحات مناعة ضد العدوى لفترات أطول، وذلك لأن تعرض الجسم للميكروب من خلال اللقاح يشكل لديه ذاكرة ضد العدوى فيقوم   بإنتاج أجسام مضادة جديدة إذا تعرض الجسم لها لاحقا.

سبب استخدام الأمصال

وبالنسبة للأمصال، قالت هيئة الدواء المصرية، إن الأمصال لا تحتوى على أي ميكروبات، ولكن تحتوي على الأجسام المضادة لها، وهنا يحصل جسم الانسان على الأجسام المضادة للعدوى بشكل مباشر من المصل دون الحاجة لتصنيعها بنفسه.

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وأكدت أن الأمصال توفر وقاية ضد العدوى فور استخدامها، فى حين أن المناعة التي يحصل عليها الجسم من الأمصال قصيرة المدى، مقارنة باللقاحات، حيث أن الأجسام المضادة تتحلل في الجسم بمرور الوقت.

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