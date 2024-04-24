الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء

سيناء
سيناء

حرصت الدولة المصرية على وضع سيناء على رأس المحافظات التى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث ضمت المرحلة الأولى تطوير المنشآت الصحية بجنوب سيناء، بينما الثانية محافظة شمال سيناء والتى من المقرر الانتهاء منها قريبًا. 

وبدورها كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطة تطوير وتنمية سيناء، والتي تتضمن المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، والتى يتم تطويرها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بشكل يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تعزيز المنشآت الصحية

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع خطة التطوير، يتم تعزيز المنشأت الصحية بمجموعة من الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من وزارة الصحة والجامعات المصرية، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تقديرًا لإنجازاتهم.. هيئة الرعاية الصحية تُكرم أطباءها المبتعثين لإيطاليا


ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمنت فى مراحلها الأولى والثانية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنشآت الصحية بشبه جزيرة سيناء بشمال وجنوب سيناء، لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى سيناء ومدن القناة، حيث أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية تضمنت مناطق؛ بئر العبد والعريش والشيخ زويد وطابا ورأس سدر، وذلك لخدمة المواطنين بسيناء.

منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء وحدها، تضم 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طب أسرة.

txt

تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية على طاولة البرلمان


وأضافت أنه تخطي عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء حتى الآن مليون خدمة طبية، من خلال المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، مشيرة إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بها.

الصحة التأمين الصحي الشامل المنشآت الصحية سيناء المؤشرات الصحية طب الاسرة

مواد متعلقة

الصحة: فحص مليون و413 ألف طالب بالأول الإعدادى ضمن مبادرة فيروس سى

الصحة توضح أهمية التطعيم بلقاح الالتهاب الكبد الوبائى "أ"

شرط أساسى.. القائمة الكاملة لمكاتب التطعيمات الدولية للحجاج والمعتمرين

الأطباء: الحبس عامين وألفي جنيه كفالة و200 جنيه غرامة للمعتدي على طبيبة بدمياط

المستشفيات التعليمية: تنظيم برنامج تدريبي لأطباء الهيئة حول تقييم الحالات لزراعة الكبد

الصحة: فوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الافريقية

"الصحة" تحذر: التوتر والتدخين من أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

تقديرًا لإنجازاتهم.. هيئة الرعاية الصحية تُكرم أطباءها المبتعثين لإيطاليا

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

بعد اعتذار صلاح.. عبدالمنعم وعاشور ومرموش يدعمون قائمة المنتخب الأوليمبى فى باريس

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة