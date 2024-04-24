جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء

حرصت الدولة المصرية على وضع سيناء على رأس المحافظات التى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث ضمت المرحلة الأولى تطوير المنشآت الصحية بجنوب سيناء، بينما الثانية محافظة شمال سيناء والتى من المقرر الانتهاء منها قريبًا.

وبدورها كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطة تطوير وتنمية سيناء، والتي تتضمن المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، والتى يتم تطويرها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بشكل يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تعزيز المنشآت الصحية

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع خطة التطوير، يتم تعزيز المنشأت الصحية بمجموعة من الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من وزارة الصحة والجامعات المصرية، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمنت فى مراحلها الأولى والثانية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنشآت الصحية بشبه جزيرة سيناء بشمال وجنوب سيناء، لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالى سيناء ومدن القناة، حيث أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية تضمنت مناطق؛ بئر العبد والعريش والشيخ زويد وطابا ورأس سدر، وذلك لخدمة المواطنين بسيناء.

منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء وحدها، تضم 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طب أسرة.



وأضافت أنه تخطي عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء حتى الآن مليون خدمة طبية، من خلال المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، مشيرة إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بها.