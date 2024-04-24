المستشفيات التعليمية: تنظيم برنامج تدريبي لأطباء الهيئة حول تقييم الحالات لزراعة الكبد

قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بتنظيم برنامج تدريبي لأطباء الهيئة من تخصصات ( الباطنة - الجهاز الهضمي والكبد - الجراحة - الأطفال ) عن كيفية تقييم الحالات لزراعة الكبد ودواعي وموانع زراعة الكبد، أمس الثلاثاء بمبني معهد الكبد الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والدكتور محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس اللجنة الاستشارية لزراعة الكبد بالهيئة، والدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي رئيس برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد والمشرف العام على مراكز زراعة الكبد بالهيئة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتقديم خدمة طبية متكاملة داخل وحداتها على مستوى الجمهورية، ونظرًا لكونها تضم بوحداتها أبرز المراكز التى تقوم بزراعة الكبد في مصر.

مجال زراعة الكبد

وأفاد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الهيئة تعتبر من المؤسسات الرائدة فى مجال زراعة الكبد، والذى بدأ منذ سنوات بوحداتها في ( مستشفى الساحل التعليمي والمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والمعهد الطبي القومي بدمنهور) حيث حققت هذه المراكز نجاحات نفتخر بها جميعًا، مما كان له عظيم الأثر فى أن تضم الهيئة العديد من الرواد فى هذا المجال، مما مكننا من إعداد كوادر متميزة وأجيال متعاقبة متخصصة، وضمانًا لتحقيق استمرارية هذا التفوق واستدامته بشكل كامل، وحرصًا منا على تقديم الخدمة على أكمل وجه كان التوجه نحو تدشين وتأسيس عيادات تحضيرية لزراعة الكبد بوحدات الهيئة، والتى تقوم بدراسة حالة كل مريض بشكل وافى ومستفيض قبل التحويل لوحدة زراعة الكبد وأكد على أن الدور الرئيسي لهذه العيادات هو مناظرة الحالة ومراجعة تاريخها المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وتحضير الحالة وتأهيلها للتحويل لأحد مراكز زراعة الكبد بالهيئة وذلك تجنبًا لحدوث أية مضاعفات بسبب التليف الكبدي المزمن.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي رئيس برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومى للكبد والمشرف العام على مراكز زراعة الكبد بمستشفيات ومعاهد الهيئة أن البرنامج التدريبي الذى تم عقده اليوم اشتمل على كيفية تحديد الوقت المناسب لإجراء جراحة زرع الكبد للمريض الذي يعاني من التليف الكبدي أو من أورام الكبد حتى لا يتعرض لمضاعفات الخلل الشديد بوظائف الكبد.

كما اشتمل اليوم التدريبي محاضرات ترد على كل ما يدور في ذهن المريض من تساؤلات حول زراعة الكبد من حيث كيفية إجراء جراحة زرع الكبد علاج فيروسات الكبد بعد الزراعة و نظام العلاج والمتابعة والتغذية المناسبة بعد زراعة الكبد.

و من الجدير بالذكر أن التكلفة المادية الكبيرة لعمليات زراعة الكبد الآن تتحملها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف العبء المادي الثقيل لزراعة الكبد عن كاهل المريض المصري إلى جانب العلاج الدوائي والمتابعة بعد زراعة الكبد من خلال العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة المصرية.

جانب من البرنامج التدريبي لأطباء الهيئة