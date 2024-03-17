الأحد 17 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

عبدالغفار: بروتوكول حياة كريمة وهيئة المستشفيات التعليمية يحدث تكاملا مع الخدمات الحكومية (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، إن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المتاحة، حيث يقدم البروتوكول نوعا من التكامل مع الخدمات الحكومية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتغطية العلاج على نفقة الدولة أو في قوائم الانتظار.

علاج السمنة المفرطة من أولويات البروتوكول 

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش توقيع مؤسسة حياة كريمة لبروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الأحد، لتقديم خدمات صحية للمواطنين الأكثر احتياجا وذلك بمقر مؤسسة حياة كريمة بالتجمع الخامس: أن من بين الخدمات المقدمة في البروتوكول، يأتي على رأس الأولويات علاج السمنة المفرطة، بمختلف الطرق العلاجية، والتي تشكل مصدرًا للعديد من الأمراض الحديثة، مؤكدًا على أهمية التدخل الفوري لمواجهتها.

وأشار إلى أن تخصصات الجراحة ومناظير الجهاز الهضمي وحالات الجراحة العامة تشكل أيضًا جزءا أساسيا من الخدمات المقدمة ضمن البروتوكول، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اتاحة الفرصة لمواصلة هذا التعاون، معبرًا عن التزامهم بتقديم خدمات أكثر للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

ووقع بروتكول التعاون بحضور كل من الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات التعليمية والدكتور محمد سعد عفيفي نائب مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة والدكتورة هالة صلاح عميد طب القصر العيني السابق والمستشار الطبي لمؤسسة حياة كريمة وعدد من القيادات والمسؤولين بحياة كريمة.

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مؤسسة حياة كريمة هيئة المستشفيات التعليمية بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات حياة كريمه مروة فخرى

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