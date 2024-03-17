رئيس المستشفيات التعليمية ومديرة "حياة كريمة" يكشفان تفاصيل البروتوكول المبرم بينهما

وقعت منذ قليل مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وذلك بمقر المؤسسة بالتجمع الخامس.

المستشفيات التعليمية وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون



ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في توفير الخدمات الطبية للأشخاص غير القادرين من خلال الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة”، إن هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية تساعد الفئات الأولى بالرعاية، وحلمنا هو أن نكون حاضرين في كل المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأكدت أن المؤسسة تعقد طوال العام قوافل طبية، مشيرة إلى وجود تعاون مع هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية لعلاج الحالات الحرجة والصعبة.

عبدالغفار: نهدف لحياة كريمة بالقول والعمل



من جانبها أعرب الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية عن سعادته اليوم قائلًا:" سعيد بوجودي في المؤسسة اليوم ونحن نهدف لحياة كريمة بشكل جاد بالقول والعمل، ونهدف لتقديم خدمات ومساعدات للمواطنين".



وأضاف: “قمنا باختيار التخصصات التي تتضمنها العلاج على نفقة الدولة وكذلك علاج السمنة المفرطة سواء بعلاج دوائي أو تقديم النصائح الطبية، فالسمنة تحمل كل الأمراض وتعوق العمل، ونحن نتصدى لهذا الأمر كونه مهما، كما وجه الشكر للقيادة السياسية لوجود حياة كريمة وبروتوكولاتها الطبية”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع التوسع من أجل مساعدة المزيد من الأشخاص في المستقبل.

يذكر إن مؤسسة "حياة كريمة" تعمل على مستوى القطاع الصحي على ضمان تمتع جميع المواطنين بأنماط حياة صحية وتقديم الخدمات الطبية ورعاية الصحية لكل الفئات الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر، وضمان تقديم الرعاية بشكل متواصل للمرضى، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي للمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا.