"حياة كريمة" يهدي أم إسراء بوتاجاز وكبة وخلاط وطقم حلل ويجبر بخاطرها

شارك برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة dmc، والذى يقدمه الإعلامى أيمن مصطفى، فى الخير مع "أم إسراء"، حيث أجرى أحد فريق إعداد البرنامج مكالمة معها بحجة مساعتهم فى تقديم وجبات مجانية لدار رعاية.

وخلال الحلقة أعطى أيمن مصطفى 1000 جنيه ثمن البضاعة وتركهم لها لتتعايش منهم، وبعدما تركها جاء لها أحد أعضاء فريق الإعداد وتظاهر بأنه فلسطيني ويحتاج لفلوس حتى يرى رد فعلها، والتى قامت بدورها بإعطاءه المبلغ لإطعام أبناءه، حتى إنها بكت حزنا عليه، وقالت: "تصدق بالله انا مديونة وبدعى ربنا يسد دينى لكن أنت أولى عشان عيالك".

وعقب انتهاء الحلقة التقى أيمن مصطفى بأم إسراء، فى الشارع التى تقيم فيه، وأحضر لها "بوتاجاز وكبة وخلاط وطقم حلل" وبضاعة "لحم وفراخ" حتى تكبر مشروعها لبيع الوجبات، وأدخل الفرحة على قلبها.



