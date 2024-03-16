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كيف وصفت السيدة عائشة أخلاق النبى محمد؟.. مفتى الجمهورية يوضح (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على الصفات الرحيمة للنبي محمد، مشيرًا إلى أن الله تعالى قد وصفه بأنه "رءوف رحيم" بالمؤمنين و"رحمة للعالمين"، مشيرًا إلى أن النبي محمد قد جاء ليكمل مكارم الأخلاق، مستشهدًا بقوله "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، مؤكدًا أنه لم يبعث لعنة بل رحمة.

وتابع الدكتور علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن السيدة عائشة وصفت أخلاق النبي بأنها كانت مطابقة للقرآن، وأن أخلاقه العظيمة قد أثرت في القلوب والأرواح التي أحبته وأجلته، وأضاف أن النبي محمد كان يحث دائمًا على حسن الخلق، مشددًا على أن تقوى الله وحسن الخلق هما أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأن الرجل قد يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن أكمل المؤمنين إيمانًا هو أحسنهم خلقًا، مختتمًا بالتأكيد على ضرورة تقوى الله واتباع السيئة بالحسنة.

مفتي الديار لنبي محمد حديث المفتي قناة الحياة السيدة عائشة أخلاق النبي

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