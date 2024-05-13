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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تعطل حركة القطارات فى برشلونة

تعطل حركة القطارات
تعطل حركة القطارات في برشلونة

عانت خدمة سكك حديدية تخدم برشلونة وشمال شرق إسبانيا من توقف كبير؛ بسبب سرقة كابلات نحاسية من إحدى محطات القطارات، حسبما ذكرت هيئة السكك الحديدية الإسبانية، أمس الأحد.

وتقطعت السبل بآلاف الركاب في محطات القطار في برشلونة وما حولها بعد عدم قدرة القطارات على العمل في عدة خطوط للركاب.

وجاء انقطاع وسائل النقل المحلية، فيما كان أكثر من 5.7 مليون ناخب يستعدون للمشاركة في الانتخابات الإقليمية في كتالونيا.

وقالت هيئة السكك الحديدية الإسبانية، إن سرقة الكابلات الكهربائية من محطة شمال برشلونة في بلدة مونتكادا تسببت في "عدة حرائق في كابلات نظام الإشارات".

وأشارت إلى أن الحادث الذي وقع في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش) تسبب في تأثير "خطير" على خدمة القطارات المحلية وأثر على جميع خطوط السكك الحديدية.

وتعاني خدمة السكك الحديدية للركاب في كتالونيا من تأخيرات منتظمة، بعضها بسبب أعمال سرقة مماثلة.

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