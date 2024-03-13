الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ظاهرة استثنائية يتغير فيها نظام الكون خلال شهر رمضان.. المفتي يشرحها

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه من ضمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة الإسلامية أن جعل لهم مواسم للطاعة، مواسم تكون بمثابة المنح التي تتضاعف فيها الحسنات وتحط فيها السيئات، ومن تلك المواسم العظيمة هو شهر رمضان المبارك، والذي يمتاز عن غيره من مواسم الطاعات الأخرى بـ"ظاهرة عجيبة واستثنائية".

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن هذه الظاهرة تحتاج إلى توقف وتأمل، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى استثمار واستفادة، وهي ظاهرة تغير نظام الكون خلال شهر رمضان، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ، وغُلِّقَت أَبْوَابُ النَّارِ، وصُفِّدتِ الشياطِينُ".

وواصل: "الشياطين تنقطع وسوستهم عن الصائمين؛ لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي، فيسلسل هذا العدو لتكتشتف أنك في مواجهة مع نفسك، إما أن ترقى بها في درجات التقوى، أو تترك نفسك لتقع في أسر هذا العدو مرة أخرى".

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